Джанго - Серебрится дорога, аккорды

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Вступление: 
Am
 
Amsus4
 |  
Am
 
Amsus4
 
Am
 
Amsus2

            
Dm7
 | 
Amsus4
 
Am
 
Amsus2
 
Amsus4

            
Am
 
Amsus4
 | 
Am
 
Am
 
Amsus4
 
Am

            
Dm7
 | 
Amsus4
 
Am
 
Amsus2
 
Amsus4



Am
  
Esus4
    
Dm7
 
Am

Серебрится дорога,

Dm
 
Am
  
Esus4
   
Am

Небо – вольная даль.

Am
           
Dm7
 
Am

Проводи до порога,

Dm
  
Am
   
Esus4
   
Am

Поцелуй, если не жаль.

Проигрыш: 
Am
 | 
Am
 | 
Amsus4
 | 
Am
 
Am
 
Amsus2
 
Amsus4
  } 2 раза

- Эх, куда же вы, братцы,
В чужую сторону?
- Мы не можем остаться,
Мы идём на войну.

Проигрыш: 
Am
 | 
Dm7
 | 
Fmaj
 | 
Am
  } 2 раза


Am
            
Dm7
 
Am

А придёт телеграмма –

Dm7
   
Am
        
Amsus2
 
Am

Ты не плачь, родная душа.
                   
Dm7
 
Am

Здравствуй, Родина-мама!

Dm7
          
Am
      
Amsus2
    
Am

Эх, чёрт возьми, как жизнь хороша!

Проигрыш:  
Am
 | 
Dm7
 | 
Fmaj
 | 
Am
 | 
Am
 | 
Dm7
 | 
Fmaj
 | 
Am


        
Fmaj
        
Dm7

Эй, погоди, дай подымить –
              
Am
            
Dm7

Жизнь ведь не взять, не одолжить,
         
Fmaj
        
Dm7

А только разве что отдать
 
Am

Её.

Проигрыш: 
Am
 | 
Am
 | 
Amsus4
 | 
Am
 
Am
 
Amsus2
 
Amsus4
  } 2 раза


Am
           
Dm7
 
Am

Серебрится дорога,

Dm7
 
Am
 
Amsus2
  
Am

Небо – вольная даль.

Am
           
Dm7
 
Am

Проводи до порога,

Dm7
 
Am
   
Amsus2
  
Am

Поцелуй, если не жаль.
 
 
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