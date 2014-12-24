Джанго - Серебрится дорога, аккорды
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Вступление:AmAmsus4|AmAmsus4AmAmsus2Dm7|Amsus4AmAmsus2Amsus4AmAmsus4|AmAmAmsus4AmDm7|Amsus4AmAmsus2Amsus4AmEsus4Dm7AmСеребрится дорога,DmAmEsus4AmНебо – вольная даль.AmDm7AmПроводи до порога,DmAmEsus4AmПоцелуй, если не жаль. Проигрыш:Am|Am|Amsus4|AmAmAmsus2Amsus4} 2 раза - Эх, куда же вы, братцы, В чужую сторону? - Мы не можем остаться, Мы идём на войну. Проигрыш:Am|Dm7|Fmaj|Am} 2 разаAmDm7AmА придёт телеграмма –Dm7AmAmsus2AmТы не плачь, родная душа.Dm7AmЗдравствуй, Родина-мама!Dm7AmAmsus2AmЭх, чёрт возьми, как жизнь хороша! Проигрыш:Am|Dm7|Fmaj|Am|Am|Dm7|Fmaj|AmFmajDm7Эй, погоди, дай подымить –AmDm7Жизнь ведь не взять, не одолжить,FmajDm7А только разве что отдатьAmЕё. Проигрыш:Am|Am|Amsus4|AmAmAmsus2Amsus4} 2 разаAmDm7AmСеребрится дорога,Dm7AmAmsus2AmНебо – вольная даль.AmDm7AmПроводи до порога,Dm7AmAmsus2AmПоцелуй, если не жаль.
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9,481 8 24.12.2014
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