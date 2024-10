Прокрутка

Вступление: Am Amsus4 | Am Amsus4 Am Amsus2 Dm7 | Amsus4 Am Amsus2 Amsus4 Am Amsus4 | Am Am Amsus4 Am Dm7 | Amsus4 Am Amsus2 Amsus4 Am Esus4 Dm7 Am Серебрится дорога, Dm Am Esus4 Am Небо – вольная даль. Am Dm7 Am Проводи до порога, Dm Am Esus4 Am Поцелуй, если не жаль. Проигрыш: Am | Am | Amsus4 | Am Am Amsus2 Amsus4 } 2 раза - Эх, куда же вы, братцы, В чужую сторону? - Мы не можем остаться, Мы идём на войну. Проигрыш: Am | Dm7 | Fmaj | Am } 2 раза Am Dm7 Am А придёт телеграмма – Dm7 Am Amsus2 Am Ты не плачь, родная душа. Dm7 Am Здравствуй, Родина-мама! Dm7 Am Amsus2 Am Эх, чёрт возьми, как жизнь хороша! Проигрыш: Am | Dm7 | Fmaj | Am | Am | Dm7 | Fmaj | Am Fmaj Dm7 Эй, погоди, дай подымить – Am Dm7 Жизнь ведь не взять, не одолжить, Fmaj Dm7 А только разве что отдать Am Её. Проигрыш: Am | Am | Amsus4 | Am Am Amsus2 Amsus4 } 2 раза Am Dm7 Am Серебрится дорога, Dm7 Am Amsus2 Am Небо – вольная даль. Am Dm7 Am Проводи до порога, Dm7 Am Amsus2 Am Поцелуй, если не жаль.